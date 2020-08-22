بالفيديو.. الأمن العام يلقي القبض على المتهمين في 6 قضايا كبرى

أعلن الأمن العام عن ضبط المتهمين في ست قضايا كبرى، خلال الأيام الماضية، تنوَّعت بين سرقة مركبات وحريق وتحويل أموال للخارج بطرق غير نظامية.

ونشر الامن العام –عبر حسابه على تويتر- فيديو للقضايا التي تمَّ ضبطها وهي:

أولًا: القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية، قاموا بتزوير الوثائق والمستندات الرسمية، والترويج لها وبيعها، وضبط بحوزتهم 33 ألف ريال.

ثانيًا: القبض على مواطن تسبَّب في حريقين طالا 25 شاحنة لنقل الأعلاف، عن طريق سكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها.

ثالثًا: تمَّ القبض على مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية قاما بسرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وضبط بحوزتهما 17450 ريالًا، وكميات من الكابلات المسروقة تزن 510 كيلوجرامات وأدوات قص ووزن.

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رابعًا: تمَّ القبض على ثلاثة مواطنين يقومون بانتحال صفة النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب ضحاياهم من الشباب واستدراجهم والاستيلاء على مركباتهم وأموالهم وإجبارهم على الإفصاح عن الأرقام السرية للبطاقات البنكية وسحب المبالغ منها.

خامسًا: تمَّ القبض على تنظيم عصابي مكون من ثمانية متهمين (5 من الجنسية السودانية و3 مواطنين) امتهنوا تحويل الأموال الى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وتجاوزت المبالغ المالية التي تمكنوا من تحويلها خلال 2020 م حوالى 5 ملايين ريال.

سادسًا: تم القبض على مواطن قام بإتلاف جهاز الرصد الآلي (ساهر)، بأحد الطرق العامة.

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