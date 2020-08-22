«منشآت» تحدد 4 شروط للحصول على إقراض غير مباشر يصل إلى 7.5 مليون ريال

بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

أوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، شروط الحصول على خدمة الإقراض غير المباشر بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية. وذكرت «منشآت» –عبر حسابها على تويتر– أنها توفر بشروط ميسرة فرصة الحصول على تمويل من خلال مبادرة (الإقراض غير المباشر). وتتضمَّن الشروط: – يجب على المنشآت المتقدمة على التمويل استيفاء متطلبات شركة التمويل المتقدم عليها. – يجب على المنشآت المتقدمة اجتياز التقييم الائتماني المعمول به لدى شركة التمويل. Advertisements – أن يكون طلب التمويل في حدود القروض المقررة من «منشآت» (7.5 مليون ريال). – التقديم بسهولة من خلال بوابة التمويل. وأشارت «منشآت» إلى أن الحصول على المزيد من المعلومات والتقديم عبر بوابة التمويل، من خلال الرابط التالي بالضغط هنا. اقرأ أيضًا: «منشآت» للشركات الصغيرة والمتوسطة: استفيدوا من خدمة «جدير»

«منشآت» تُطلق مكتبة «ذكاء» الرقمية لدعم المواهب الوطنية

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