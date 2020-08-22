«حساب المواطن» يوضح خطوات استعادة كلمة المرور عند نسيانها

أوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، كيفية استعادة كلمة المرور عند نسيانها.

وأكد حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي، أنه يمكن لمن نسي كلمة المرور، تسجيل الدخول على حسابه بإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على «نسيت كلمة المرور».

وتابع أن عليه بعد ذلك تعبئة البيانات المطلوبة: «رقم الهوية، تاريخ الميلاد، تاريخ انتهاء الهوية»، في صفحة «استعادة كلمة المرور»، ثم الضغط على «استعادة»، والانتقال لتحديث رقم الجوال، وسيتم إرسال كلمة المرور، وفقًا لحساب المواطن.

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جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن: « واللي ما يعرف كلمة المرور لأن اللي مسجله الضمان الاجتماعي؟».

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