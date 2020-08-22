«أمانة عسير» تدعو إلى المشاركة في اختيار اسم لحديقة بأبها

تقع قرب كوبري الغنيم
طلبت أمانة منطقة عسير من الجميع المشاركة في تحديد مسمى للحديقة الواقعة بالقرب من كوبري الغنيم بمدينة أبها.
وذكرت الأمانة –عبر تويتر- أنها تسعى إلى تعزيز العلاقة بشرائح المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، مشيرةً إلى المشاركة في اسم للحديقة يتم عبر الرابط التالي بالضغط هنا.
ويتم من خلال الرابط اختيار الاسم المقترح للحديقة، وسبب التسمية (إن وجد)، ورقم جوال المشارك.
من جهة أخرى، أزالت بلدية تثليث تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة إجمالية بلغت (٤٠.000) متر مربع بعدد من المواقع؛ وذلك ضمن جهود البلدية المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة.
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