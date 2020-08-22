بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يسلم مستلزمات طبية لـ8 مستشفيات لبنانية

تقدم خدماتها للمستفيدين مجانًا

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة، أنه سلم مستلزمات طبية إلى 8 مستشفيات في لبنان توفر الخدمات والأدوية مجانًا للمستفيدين. وكان المركز واصل خلال الأيام الماضية تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار مرفأ بيروت. وسيَّرت السعودية –تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة– جسرًا جويًّا إلى لبنان عقب وقوع الانفجار في 4 أغسطس الجاري، تضمن مساعدات إغاثية وطبية وإيوائية. Advertisements وتضمَّن الجسر الجوي 4 طائرات؛ حيث حملت طائرتان 120 طنًّا من المساعدات، وحملت الطائرة الثالثة 80 طنًّا من المساعدات، والرابعة 90 طنًّا من المساعدات. اقرأ أيضًا: الربيعة: مساعدات السعودية الإنسانية للبنان امتداد لدور المملكة الريادي في مساندة الدول بأزماتها

بالصور.. «مركز الملك سلمان » يساند في إسعاف متضرري انفجار بيروت



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