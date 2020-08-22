السعودية اليوم / بلدية الوجه تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية



الوجه 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة الوجه ممثلة في قسم صحة البيئة جولاتها الرقابية التي شملت عددًا من المحال التجارية والأسواق والمنشآت الغذائية.

وأوضح مدير الخدمات ببلدية المحافظة عبدالله بن محمد الكعابنة، أن مراقبي البلديه قاموا بأكثر من 123 جولة رقابية على عدد من المشنآت التجارية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات منها مصادرة مايزيد عن 64 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 5 مخالفات بحق عدد من المنشآت، بسبب عدم تطبيقها للاشتراطات الصحية والنظامية.

وأكَّد الكعابنة ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.

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16:22ت م

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