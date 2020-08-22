السعودية اليوم / مقتل سبعة أشخاص بصواعق رعدية جنوب باكستان



إسلام آباد 02 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من عشرين بجروح إثر صواعق رعدية ضربت أحياء سكنية في منطقة تهرباكر جنوب باكستان.

وأوضحت السلطات المحلية الباكستانية اليوم، أن من بين القتلى نسوة وأطفال لقو حتفهم نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة، والتي أدت أيضاً إلى تضرر عدد من المباني، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة قامت بانتشال جثث القتلى ونقلها إلى المستشفى الحكومي القريب.

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16:03ت م

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