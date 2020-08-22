السعودية اليوم / تعليم تبوك يعتمد تشكيل أعضاء مجلس التميز



تبوك 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري تشكيل أعضاء مجلس التميز بتعليم تبوك في دورته الثانية برئاسته وعضوية 15 عضواً.

وأوضح أمين المجلس الدكتور خالد العنزي، أن المجلس يهدف إلى تقدَّيم المقترحات والأفكار التطويريَّة لمركز التميز وما يرتبط به، واستعراض المشكلات المرتبطة بتحقيق التميُّز واستدامته وتطبيق معايير الأداء ومؤشراته في الميدان التعليمي، ومناقشة المقترحات والأفكار التطويرية للمركز، واعتماد ما يتوافق مع رسالة المركز وأهدافه، ودعم أوجه التكامل بين المركز وإدارات وأقسام إدارة التعليم، وإبداء الرأي حول أطر الشراكات المجتمعية التي يقترحها المركز ويمكن أن تسهم في دعم التميز.

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16:00ت م

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