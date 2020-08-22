السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي لمراكز علاج فيروس كورونا بوادي حضرموت وتدريب العاملين عليها



سيئون 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس 30 شعبان 1439هـ الموافق 16 مايو 2018 م واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي لمراكز علاج فيروس

وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي أنه جرى تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي في مراكز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون العام ومستشفى الحياة بالقطن ومستشفى تريم، إضافة إلى تدريب الكادر الصحي العامل بالعناية المركزة بتلك المراكز على على طريقة تشغيلها والتعرف على مكوناتها وطرق صيانتها من قبل مهندس الشركة الموردة لتلك الأجهزة المكلفة من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وعبر الدكتور هاني العمودي عن شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز على سرعة التواصل في تركيب تلك الأجهزة الحديثة وذات النوعية الممتازة وتدريب العاملين عليها التي ستسهم بمشيئة الله في مكافحة وباء كورونا باليمن.

ويأتي ذلك ضمن الدفعة الرابعة من المستلزمات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة وباء كورونا في المحافظات اليمنية المحررة التي تم تسلمها مؤخرا بمستودعات الإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون.

//انتهى//

14:06ت م

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سيئون 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس 30 شعبان 1439هـ الموافق 16 مايو 2018 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي لمراكز علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بوادي حضرموت وتدريب العاملين عليها.وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي أنه جرى تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي في مراكز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون العام ومستشفى الحياة بالقطن ومستشفى تريم، إضافة إلى تدريب الكادر الصحي العامل بالعناية المركزة بتلك المراكز على على طريقة تشغيلها والتعرف على مكوناتها وطرق صيانتها من قبل مهندس الشركة الموردة لتلك الأجهزة المكلفة من مركز الملك سلمان للإغاثة.وعبر الدكتور هاني العمودي عن شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز على سرعة التواصل في تركيب تلك الأجهزة الحديثة وذات النوعية الممتازة وتدريب العاملين عليها التي ستسهم بمشيئة الله في مكافحة وباء كورونا باليمن.ويأتي ذلك ضمن الدفعة الرابعة من المستلزمات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة وباء كورونا في المحافظات اليمنية المحررة التي تم تسلمها مؤخرا بمستودعات الإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون.//انتهى//14:06ت م0046

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