شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: إحباط تهريب 3.1 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية «حلويات» والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت الجمارك السعودية ، اليوم محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية «حلويات» واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام. وأوضحت الجمارك أنه تم ضبط 5 مستقبلين للشحنة المخدرة، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

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