شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1184 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1374 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم عن تسجيل 1184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 306 آلاف.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1374 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 278 ألفا.