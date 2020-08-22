265 إصابة كورونا جديدة في جازان وصامطة تتصدر بـ73

2020-08-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 49 إصابة، وصامطة 73 إصابة، وبيش 47 إصابة، وصبيا 38 إصابة، وأبو عريش 28 إصابة، وأحد المسارحة 10 إصابات، وفيفاء 7 إصابات، والدائر 5 إصابات، والعيدابي 5 إصابات.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الطوال، والريث، والموسم، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 188 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في صبيا.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 9093 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 6481 حالة، وبلغ عدد الوفيات 105 حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2507 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 306370 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 278441 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3619 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 24310 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1652 حالة.

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