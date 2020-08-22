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شكرا لقرائتكم وزير الموارد البشرية يعلن عودة موظفي القطاع العام بنسبة 100% يوم 11 محرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الموارد البشرية يعلن عودة موظفي القطاع العام بنسبة 100% يوم 11 محرم
مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% يوم 11 محرم ، داعيًا إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وقال الوزير الراجحي : يوم الأحد 11 من محرم 1442هـ عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.
وتابع: ولسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمين بتطبيقها.
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