2020-08-22

وزير الموارد البشرية يعلن عودة موظفي القطاع العام بنسبة 100% يوم 11 محرم

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% يوم 11 محرم ، داعيًا إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وقال الوزير الراجحي : يوم الأحد 11 من محرم 1442هـ عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وتابع: ولسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمين بتطبيقها.

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