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فيديو.. طريقة ضبط تردد قنوات عين بعد التحديث الجديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت قنوات عين عن إجراء تحديث مرتقب يوم الأحد المقبل تمهيدًا لمواصلة البث بالتزامن مع استئناف الدراسة عن بعد.
تردد قنوات عين الجديد
ووجهت قنوات عين تنبيهًا للطلاب والطالبات وأولياء الأمور قالت فيه : لضمان استمرار البث بأفضل جودة فإنه سيتم تحديث قناة عين غدٍ الأحد 4 محرم 1442هـ وننوه على ضرورة إعادة الضبط مرة أخرى لنفس تردد القنوات على قمر عرب سات 12437 عمودي.
ونشرت القنوات مقطع فيديو يوضح طريقة ضبط القنوات بعد تحديثها.
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