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مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة وإجمالي الحالات النشطة بالمملكة 24310
عدد المتعافين يتجاوز 278 ألفًا والحالات الحرجة 1652
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1374) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (278441) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (24310) حالات من بينها (1652) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (306370) حالة، توفي منهم (3619) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1184 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ مكة المكرمة 91، صامطة 73، الرياض 53، حائل 50، جازان 49.
كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:
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