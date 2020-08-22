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2020-08-22 صور.. الجمارك تحبط تهريب 3.1 ملايين حبة كبتاجون وتضبط 5 مستقبلين مخبأة داخل إرسالية حلويات عبر ميناء الملك عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - الرياض تمكن أبطال الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب 3,106,214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية حلويات واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز. وأفادت الجمارك أنه بالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط 5 مستقبلين. Advertisements



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