السعودية | لقطات خلابة.. مصور سعودي يوثق مباني جدة

شكرا لقرائتكم لقطات خلابة.. مصور سعودي يوثق مباني جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبحت المباني القديمة وتفاصيل طرازها العمراني في جدة نقطة جذب وإلهام للعديد من المصورين الضوئيين في السعودية، الذين تسابقوا في خطف تلك المشاهد، وإبرازها عبر احترافية الصور وألوانها، واختيار الزوايا الأقوى، والوقت المناسب لالتقاطها، حتى استوقفت تلك المباني المصور الضوئي معاذ بصاص ليخرج بمنتجات ضوئية حافلة بالإبداع والتميز.

معاذ بصاص

وأكد بصاص لـ"العربية.نت" شغفه بتصوير المباني عبر تصاميمها المتعددة، سواء الحديثة أو القديمة والتاريخية في جدة، لافتاً إلى أنه بدأ في هذا اللون من التصوير منذ عامين، ليصل ما قام بإنتاجه من الصور لخمسين مبنى.

كما قال: "كانت البداية جميلة، فكان أول يوم تصوير في جدة القديمة، وحينها كنت أخطئ كثيراً في التصوير، لكن المحاولات الكثيرة ومشاهدة قنوات التعليم عبر يوتيوب، والاحتكاك مع المصورين، رفعت مستوى التصوير لدي حتى تخصصت بالتصوير المعماري وتوثيق المباني التراثية ذات الجمال".

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إلى ذلك أوضح أن "التصوير المعماري هو عملية تصوير المباني والهياكل الإنشائية لإظهار المعالم المميزة، والتي صممها الإنسان سواء كانت هذه المباني المعمارية حديثة أم قديمة"، مضيفاً: "يستخدم الكثير من المصورين فلسفة معينة خاصة في تصوير المباني القديمة حيث تحتوي الصور على الكثير من القصص والحكايات لنقدم رسالة هادفة".