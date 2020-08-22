محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الأمريكي يتهم جهات بتأخير إجرائها لما بعد 3 نوفمبر طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد. وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح. كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ترامب" يدعو لتسريع اختبارات لقاح كورونا لإنقاذ أرواح الأمريكيين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-22 طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد. وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح. كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. Advertisements 22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 03:25 PM الرئيس الأمريكي يتهم جهات بتأخير إجرائها لما بعد 3 نوفمبر الرئيس الأمريكي يتهم جهات بتأخير إجرائها لما بعد 3 نوفمبر طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد. وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح. كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. ، "ترامب" يدعو لتسريع اختبارات لقاح كورونا لإنقاذ أرواح الأمريكيين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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