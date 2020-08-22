محمد بن مسعود - الدمام - الجمارك: بالتنسيق مع مكافحة المخدرات وتم ضبط 5 مستقبلين أعلنت الجمارك السعودية اليوم إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات". وقالت الجمارك عبر حسابها في "تويتر": تمكن #أبطال_الجمارك من إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات" واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط 5 مستقبلين. الجمارك السعودية الجمارك السعودية 22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 03:18 PM Advertisements الجمارك: بالتنسيق مع مكافحة المخدرات وتم ضبط 5 مستقبلين شاهد.. ضبط إرسالية "حلويات" مفخخة بـ3 ملايين حبة كبتاجون بميناء الملك عبدالعزيز شاهد.. ضبط إرسالية "حلويات" مفخخة بـ3 ملايين حبة كبتاجون بميناء الملك عبدالعزيز أعلنت الجمارك السعودية اليوم إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات". وقالت الجمارك عبر حسابها في "تويتر": تمكن #أبطال_الجمارك من إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات" واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط 5 مستقبلين. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. ضبط إرسالية "حلويات" مفخخة بـ3 ملايين حبة كبتاجون بميناء الملك عبدالعزيز ،

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