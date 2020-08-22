، فيديو.. قنوات "عين": غدًا موعد التحديث الشامل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف رفع جودة البث.. تعرف على الخطوات

أحاطت قنوات وزارة التعليم ''عين'' الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بأن يوم غدٍ الأحد، سيشهد تحديث القنوات بهدف رفع جودة البث لديها.

وأكدت "عين" على ضرورة إعادة ضبط القنوات مرة أخرى على نفس التردد بقمر عرب سات 12437 عمودي.

وقالت: حتى تظهر القنوات بتحديثها الجديد؛ يجب ضبط تردد جهاز الاستقبال "الرسيفر" من خلال الدخول على الإعدادات ثم اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي، ثم اختيار القمر الصناعي عرب سات، وإدخال التردد 12437 استقطاب عمودي، واختيار معدل الترميز 27500، وضبط الإرسال على DVB-S2 ثم الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة لكافة المراحل الدراسية.

جدير بالذكر أن البث المباشر للدروس للمرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة يبدأ الساعة السابعة صباحاً ويعاد على مدار الساعة، والبث المباشر لدروس المرحلة الابتدائية يبدأ من الساعة الثالثة مساءً ويعاد على مدار الساعة، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 1442هـ خلال الأيام من الأحد إلى الخميس، وتعاد خلال يومي الجمعة والسبت. وزارة التعليم قنوات عين