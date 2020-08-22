فيديو.. الأمن العام يكشف تفاصيل ضبط المتورطين بعدة جرائم

2020-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الأمن العام عن تفاصيل بعد الجرائم التي تم ضبط مرتكبيها في عدد من مدن المملكة خلال الأيام الماضية في رسالة للتأكيد على أن الأجهزة الأمنية في كافة القطاعات متيقظة وعلى أعلى درجات الجاهزية.

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فقد تمكنت شرطة القصيم من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ( 6 ) باكستانيين امتهنوا تزوير الوثائق والمستندات الرسمية والترويج لها وبيعها.

وقد ضبط بحوزتهم مبلغ ( 33020) ريالاً، والمواد والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي حفر الباطن تم القبض على مواطن سكب مادة قابلة للاشتعال على 25 شاحنة لنقل الأعلاف وأضرم النار فيها، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.

فيما تمكن رجال الأمن بشرطة الرياض من القبض على ثلاثة مواطنين ينتحلون صفة نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياهم، ومن ثم سرقة مركباتهم وأموالهم.

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