مدني أحد رفيدة ينقذ 4 مواطنين بجبال الحبلة بمشاركة طيران الأمن

2020-08-22

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - أحدرفيدة

ذباشر مدني أحد رفيدة بلاغًا عن حالة احتجاز لـ 4 أشخاص أحدهم يعاني من أمراض مزمنة.

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تفاصيل مباشرة مدني أحد رفيدة الحادث

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة تلقى بلاغاً في تمام الساعة ١٩:٣٠ من مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤٢/٠١/٠٢هـ يفيد عن وجود حالة لاحتجاز أربعة مواطنين في منحدر جبلي شديد الوعورة أسفل محطة العربات المعلقة التلفريك.

وأضاف أنه على الفور تم انتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بفرق دفاع مدني متخصصة بالإنقاذ الجبلي من قوة طوارئ عسير والفرق التطوعية التالية فريق غوث وفريق السلام السعودي وفريق نجوم التطوع وفريق دعم وفريق سندكم والتي تواجدت في الموقع كإسناد لفرق الدفاع المدني في الحادث.

منحدر جبلي شديد الوعورة

وتابع أنه بالوصول للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن احتجاز 4 مواطنين بمنحدر جبلي شديد الوعورة يقع ما بين منتزه الحبلة ووادي المفجر ترجلت الفرق مشياً على الإقدام وصولاً لموقع الاحتجاز وتزويد المحتجزين بالمواد التموينية، إلا أن حالة أحدهم الصحية حالت دون استخراجهم مشياً على الأقدام نظراً لصعوبة طريق العودة ووعورته ولمعاناة المذكور من أمراض مزمنة وإعياء حالي، مما سبب في تعذر نقلهم عن طريق الأطقم المشاركة من جميع الجهات وبناءً على ذلك تم الاستعانة بطيران الأمن الذي وصل لموقع المحتجزين وجرى نقل جميع الأشخاص من موقع احتجازهم عن طريق طيران الأمن تمام الساعة ٠٨:٥٠ من صباح اليوم السبت الموافق ١٤٤١/٠١/٠٣هـ وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى أحد رفيدة وتسليم الموقع لشرطة الواديين حسب الاختصاص.

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