تفاصيل عرض مسلسل الميراث الحلقة 126 على mbc

تذاع اليوم مسلسل الميراث الحلقة 126 عبر فضائية mbc السعودية، الميراث مسلسل سعودي استطاع لفت الأنظار إليه طوال الحلقات الماضية، حيث يناقش العمل قضية عائلية مهمة لم يعتد عليها الجمهور العربي كثيراً في الآونة الأخيرة، وهي قضية الميراث والنزاع الذي يحدث بين أفراد العائلة، وتدور الأحداث وسط أجواء عائلية تختلط فيها المشاعر ما بين الفرح تارة والحزن تارة آخرى.

تفاصيل عرض مسلسل الميراث الحلقة 126

يعرض مسلسل الميراث MBC يومياً من الأحد إلى الخميس في الساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد عرضه للمرة الأولى في الساعة 12 صباحاً بتوقيت السعودية، ويعاد للمرة الثانية في الساعة 6:30 صباحاً، فيما يعاد للمرة الثالثة على شاشة إم بي سي العامة في الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية، ويبلغ عدد حلقات مسلسل الميراث حسب تصريحات طاقم عمل المسلسل قرابة 500 حلقة ويمتد طوال العام.

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وشهدت الحلقات الماضية أحداثاً مثيرة حيث ذهبت سحر لتعزية فارس بعد وفاة والده، إلا أنه أنتهز الفرصة لطلب مساعدتها، فيما عثرت سراب وهبة على صور ذكرياتهم ولاحظنا وجود شخص غريب لم يتعرفوا عليه موجود في عدد كبير من الصور ووضعتهم تلك الصور في حيرة عن هوية ذلك الشخص الغريب.

ابطال وممثلين مسلسل الميراث السعودي

يضم طاقم مسلسل الميراث السعودي عدد كبيراً من نجوم الدراما السعودية في مقدمتهم هند محمد التي تقوم بدور جويرية، مسلسل الميراث من إنتاج شركة أم بي سي ستوديوز، وشركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة، ومن إخراج تامر بسيوني، وعبدالله الجنيبي، وفؤاد سليمان.

اسماء ممثلين مسلسل الميراث: