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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في تعميم لجميع الجهات الحكومية عودة جميع موظفي القطاع العام لمقار العمل في النطاق الأخضر ابتداء من يوم الأحد 11 محرم 1442هـ.
وأشار "الراجحي"، في التعميم، إلى أن صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية مخول بتحديد من يمكنهم العمل عن بعد على ألا تتجاوز من يعملون عن بعد 25%.
ولفت الوزير إلى استمرارية العمل بالدوام المرن، ومنع استخدام البصمة في إثبات الحضور والانصراف، إضافة إلى عدم تمكين الموظفين الأكثر عرضة للتعرض للمرض من الحضور لمقار العمل.
وشدد التعميم على مراعاة البروتوكولات المتبعة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تمكين الموظفين الذين يعملون عن بعد من ممارسة مهام عملهم.وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 02:52 PM
تعميم لجميع الجهات لفت فيه "الراجحي" إلى استمرارية العمل بالدوام المرن
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في تعميم لجميع الجهات الحكومية عودة جميع موظفي القطاع العام لمقار العمل في النطاق الأخضر ابتداء من يوم الأحد 11 محرم 1442هـ.
وأشار "الراجحي"، في التعميم، إلى أن صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية مخول بتحديد من يمكنهم العمل عن بعد على ألا تتجاوز من يعملون عن بعد 25%.
ولفت الوزير إلى استمرارية العمل بالدوام المرن، ومنع استخدام البصمة في إثبات الحضور والانصراف، إضافة إلى عدم تمكين الموظفين الأكثر عرضة للتعرض للمرض من الحضور لمقار العمل.
وشدد التعميم على مراعاة البروتوكولات المتبعة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تمكين الموظفين الذين يعملون عن بعد من ممارسة مهام عملهم.
، "الموارد البشرية" تكشف موعد عودة جميع موظفي الحكومة والمستثنين ،
المصدر : الخليج 365
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