شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" استمرار الأمطار على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار الحالة المطرية الجنوبية الغربية . أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار الحالة المطرية الجنوبية الغربية . وتوقع " المسند " هطول الأمطار اليوم على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة . وشهدت بعض مناطق المملكة هطول امطار منذ عدة أيام ورياح وسط تحذيرات " الأرصاد " بضرورة الحذر خاصةً لقائدي المركبات .

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