شكرا لمتابعة خبر عن عودة موظفي القطاع العام يعودون إلى الدوام الأحد المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم السبت، عن عودة كافة موظفي القطاع العام إلى أعمالهم، بدءًا من يوم الأحد القادم، الموافق 13 محرم.

ويجب أن لا تزيد نسبة العاملين عن بعد في المؤسسات الحكومية عن 25%، وأن تتيح الجهات الحكومية للعاملين عن بعد أداء مهامهم؛ فضلًا عن على استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة (مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن) في العمل عن بعد.

ويتم ذلك وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها؛ بينما نص القرار على استمرار تعليق العمل بالبصمة، والسماح للموظفين بالمداومة وفق نظام "الحضور المرن" .