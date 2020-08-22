شكرا لمتابعة خبر عن نادين البدير تنعي والدتها بكلمات مؤثرة: "الجسد الذي أنجبني نام في هدوء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): خيم الحزن على الوسط الإعلامي بعد إعلان الإعلامية نادين البدير وفاة والدتها دون الكشف عن سبب الوفاة المفاجئة . خيم الحزن على الوسط الإعلامي بعد إعلان الإعلامية نادين البدير وفاة والدتها دون الكشف عن سبب الوفاة المفاجئة . ونعت " البدير " والدتها بكلمات مؤثرة قائلة : وجهك لا يحمل الفضول والأسئلة .. وجهك ملئ بالأجوبة ، الجسد الذي أنجبني نام في هدوء # أمي . وانهالت التعليقات المواسية على " البدير " والدعوات بالرحمة والمغفرة ومنها الإعلامية سهى الوعل ، والكاتبة الصحفية لطيفة الشعلان ، والكاتبة أريج الجهني ، والكاتب وحيد الغامدي ، وغيرها من الشخصيات الإعلامية والعامة .

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