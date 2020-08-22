شكرا لمتابعة خبر عن حالتان يحق فيها للفتاة العزباء الحصول على معاش الضمان الإجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم السبت على أحقية الفتاة العزباء التي تجاوزت 35 عام في الحصول على معاش الضمان الإجتماعي ، وذلك في إحدى الحالتين التاليتين :

1- إذا كانت من أسرة ضمانية .

2- إذا كانت يتيمة .