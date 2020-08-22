شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يكشف طريقة التخلص من الخوف والقلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبد الله السلمي على أهمية حسن الظن بالله تعالى لمواجهة مشاعر الخوف والقلق .

وقال الشيخ " السلمي " خلال لقائه ببرنامج | يستفتونك | على قناة الرسالة أن أغلب من تحاصرهم مشاعر الخوف ويتوقعون مصائب الموت أو الحوادث هم يسيئون الظن بالله فإذا أحسنوا الظن به والتوكل عليه تخلصوا من هذا الشعور وأحل الله بقلوبهم شعور السكينة والطمأنينة .

ونصح الشيخ "السلمي " بقراءة كتاب بقراءة كتاب ابن أبي الدنيا " حسن الظن بالله " وهو ملئ بالكثير من الأحاديث النبوية والآثار والفوائد في هذا الشأن .