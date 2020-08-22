شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. المملكة تتصدر قائمة أطول طرق مستقيمة بالعالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعد أشهر الطرق المستقيمة في العالم الطريق المعروف بـرقم "10" في المملكة ويبلغ طوله 240 كلم، وهو طريق سريع، يربط الطريق السريع 75 في منطقة حرض بالطريق السريع 95 في غرب المملكة بطول 240 كم (149 ميلاً).

ويخترق الصحراء دون أي انحناءات لليسار أو لليمين، أو أي انحدار ملحوظ لأعلى أو لأسفل، وهو مسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أطول طريق مستقيم في العالم؛ بينما الطريق الثاني فهو الطريق السريع المعروف بـطريق "46" في الولايات المتحدة بولاية نورث داكوتا.

ويأتي الطريق السريع 54/ 64 هو الطريق الثالث، في الولايات المتحدة الأمريكية من ولاية تكساس إلى ولاية أوكلاهوما، ويبلغ طوله 171 كلم (107 أميال)، والرابع هو طريق آي ري السريع في أستراليا، ويبلغ طوله 145.6 كلم (90 ميلاً)، ويربط الجزء الجنوبي من البلاد إلى الغرب، أما الخامس فهو الطريق السريع 33 ساسكاتشيوان، ويقع في كندا، ويبلغ طوله 139 كلم (87 ميلاً)، وينطلق من الجزء الجنوبي من مقاطعة ساسكوتشيوان، ويعد أطول طريق مستقيم في كندا.

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