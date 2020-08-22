بالفيديو.. مواطن سافر إلى الصين لتعلم الفنون القتالية فأصبح بطلًا قاريًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تأثر المواطن الشاب ‏"عبدالله ماينور" َ في بداية حياته بأفلام "بروس لي"؛ ليتلقى تدريبات على يد مدرب صيني في جدة شجعه ليسافر إلى الصين لتعلم الفنون القتالية؛ فأصبح بطلاً لآسيا 3 مرات. تأثر المواطن الشاب ‏"عبدالله ماينور" َ في بداية حياته بأفلام "بروس لي"؛ ليتلقى تدريبات على يد مدرب صيني في جدة شجعه ليسافر إلى الصين لتعلم الفنون القتالية؛ فأصبح بطلاً لآسيا 3 مرات. وأوضح المواطن أنه أصبح بطلًا لآسيا في أعوام ١٩٩٦، ١٩٩٧، ١٩٩٨؛ مناشدًا بأن يكون هناك مظلة تحمل اسم" فن النينجا" في المملكة مثل الأندية، قائلًا: "أريد أن أكون المرشد لكل صغير عنده الرغبة في الوصول".

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