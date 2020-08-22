مدير تعليم تبوك يعتمد تشكيل أعضاء مجلس التميز

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الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى): اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري تشكيل أعضاء مجلس التميز بتعليم تبوك في دورته الثانية اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري تشكيل أعضاء مجلس التميز بتعليم تبوك في دورته الثانية برئاسته وعضوية 15 عضواً وأوضح أمين المجلس د. خالد العنزي أن المجلس يهدف إلى تقدَّيم المقترحات والأفكارالتطويريَّة لمركز التميز وما يرتبط به، واستعراض المشكلات المرتبطة بتحقيق التميُّز واستدامته وتطبيق معايير الأداء ومؤشراته في الميدان التعليمي، ومناقشة المقترحات والأفكار التطويرية للمركز، واعتماد ما يتوافق مع رسالة المركز وأهدافه، ودعم أوجه التكامل بين المركز وإدارات وأقسام إدارة التعليم، وإبداء الرأي حول أطر الشراكات المجتمعية التي يقترحها المركز ويمكن أن تسهم في دعم التميز.

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