شكرا لمتابعة خبر عن استمرار القبول بكليات عنيزة للعام الدراسي الاول 1442 هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):تواصل كليات عنيزة استقبال الطلبة المستجدين للدراسة في مرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة والكليات التقنية والمجتمع للفصل الدراسي الاول 1442هـ وذلك عبر موقع الكليات الالكتروني
هناوالذي يوضح شروط القبول والمعلومات والتخصصات التي يحتاجها الطالب
وبين المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي أن التقديم للقبول إلكتروني او حضوري مؤكدًا على ضرورة التقيد بمتطلبات القبول و اختيار التخصص وفق الرغبة والمؤهل العلمي
ولفت الشتيوي إلى أهمية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكليات مثل المراكز المساندة كا: مركز الابداع والابتكار، وريادة الأعمال ، وحلول، والارشاد الاسري وكذلك المكتبة والنادي الصحي والمرافق الرياضية المجهزة باحدث الاجهزة لخدمة الطلاب والطالبات وبطاقة ( تخفيض )التي تتيح الاستفادة من خصومات تجارية متفاوتة من عدد من الشركات الطبية ، التعليمية ، الترفيهية . الخدمية والتي تزيد عن خمسين شركة ومؤسسة
كما أكد نائب المشرف العام الاستاذ عدنان اليحيى أن الكليات تتيح معادلة الدبلومات لخريجي الكليات التقنية بما يتوافق مع الخطط الدراسية لافتا إلى ان الكليات توفر خدمة السكن والنقل بين المدن والمحافظات بالمنطقة للطالبات بأسعار ميسرة ومدعومة
يذكر أن كليات عنيزة توفر تخصصات نوعية على مستوى المنطقة مثل هندسة الطاقة المتجددة والامن السيبراني والعمارة والديكور الداخلي للبنات فضلا عن وجود تخصصات اخرى كا:الحقوق ، إدارة الموارد البشرية ، إدارة الاعمال ، المحاسبة ، التسويق ، علم النفس ، الهندسة الكهربائية ، الهندسة المدنية ، العمارة ، الديكور الداخلي ، الجرافيكس ، علوم الحاسب
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