وزير الصناعة: لدينا خطط لتحفيز رواد الأعمال السعوديين.. وهذا ما سيقدمه بنك الاستيراد والتصدير

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن الوزارة لديها خطط لتحفيز رواد الأعمال السعوديين خلال العامين القادمين على بدء مشاريعهم في تأسيس المصانع الصغيرة والمتوسطة.

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وقال، في لقاء مع مجلة “ذا بزنس يير” البريطانية، إن أولويات العالم ومبادئ التجارة العالمية بعد كورونا تغيرت، وإن لدينا فرصا كبيرة في القطاع الصناعي يجب أن نستغلها، وطموحنا خلال العامين القادمين أن يكون الاستثمار في القطاع الصناعي الخيار الأول دائما.

وأضاف أن المصانع الوطنية تفاعلت بشكل كبير مع أزمة كورونا وحوّلت خطوط الإنتاج لتغطية الاحتياج وتمت مضاعفة إنتاج الكمامات 3 مرات، مبيناً أن القطاع الصناعي أثبت كفاءة ومرونة عالية في التعامل مع الأزمة بتوفير احتياج المستهلكين دون أن يكون هناك أثر على المواطنين أو المقيمين في المملكة.

وأشار الخريف إلى أن وصول المنتجات السعودية للأسواق العالمية ذو أهمية بالنسبة للوزارة، مؤكداً أن بنك الاستيراد والتصدير سيسهم في تسهيل عملية التصدير للأسواق العالمية ومساعدة المصانع الوطنية في تسويق منتجاتها دوليا.

