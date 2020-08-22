العسل أفضل علاج للسعال والنزلات من المضادات الحيوية

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توصلت دراسة جديدة من جامعة أكسفورد إلى أن العسل قد يكون علاجًا أفضل للسعال ونزلات البرد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

وقال الباحثون: إن العسل كان أكثر فاعلية في تخفيف أعراض البرد والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا من العلاجات التجارية المعتادة، ويمكن أن يوفر بديلًا أكثر أمانًا، وأرخص سعرًا، وأكثر توفرًا من المضادات الحيوية.

كما حث الباحثون الأطباء على التفكير في التوصية به للمرضى بدلًا من وصف المضادات الحيوية، والتي يمكن أن تسبب آثارًا جانبية وتؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية عند الإفراط في تناولها.

العسل علاج منزلي:

ولطالما استخدم العسل كعلاج منزلي للسعال، إلا أن فعاليته في علاج الأمراض الشائعة لم يتم البحث فيها بشكل مكثف.

وقام أطباء من كلية الطب بجامعة أكسفورد، وقسم “Nuffield” لعلوم الرعاية الصحية الأولية بتحليل الأدلة الموجودة لتحديد كيفية استجابة أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي للعسل.

وعدوى الجهاز التنفسي العلوي هي أمراض شائعة تشبه نزلات البرد وتؤثر على الأنف أو الجيوب الأنفية أو البلعوم أو الحنجرة.

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يقاوم مضادات الميكروبات:

وأشار الأطباء إلى أن العسل يوفر بديلًا متاحًا على نطاق واسع ورخيص للمضادات الحيوية، ويمكن أن يساعد العسل في الجهود المبذولة لإبطاء انتشار مقاومة مضادات الميكروبات، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب عالية الجودة التي تستخدم العلاج الوهمي.

وجمع الباحثون نتائج 14 دراسة، شملت 9 منها الأطفال فقط، ومعظمها تقارن العسل بالعلاجات التقليدية مثل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، وعند النظر في الدراسات التي تقارن العسل بالدواء الوهمي،لم يتمكن مؤلفو الدراسة من الوصول إلى النتيجة ذاتها التي توصلوا إليها عند النظر في الدراسات المقارنة الأخرى، وقالوا: إنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث حول هذه المقارنة.

فوائد صحية للكبار والصغار:

وبعرض التقرير على استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي قالت في تصريحات إلى ”المواطن”: إن العسل من أهم الأغذية التي يجب الاعتماد عليها، للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض،؛لأنه يحتوي على فوائد للكبار والصغار بشكل عام، إذ يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات الضرورية، منها فيتامين أ وفيتامين ب9 ويحتوي على الكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ بالكبد ويحتوي على البروتينات، كما أنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من التعرض إلى الأمراض المختلفة.

يقي من الأمراض:

ولفتت الدكتورة البيشي إلى أن العسل يساعد على علاج المشكلات التي تصيب الجهاز الهضمي، ويقي من الإصابة بقرحة المعدة والتخلص من حالات الإسهال، والتقليل من الآلام التي تصيب المعدة، والتخلص من الوزن الزائد وإعطاء إلى الجسم الطاقة اللازمة لأداء الأعمال اليومية بكفاءة، كما يساعد على الوقاية من ارتجاع حمض المعدة، وهذا لأنه يعمل على تبطين جدار المعدة وحمايته من الالتهابات والحرقان الذي يصيب المعدة، وأهم فوائده الوقاية من العدوى الفيروسية التي تنتقل إلى الإنسان والحماية من الإنفلونزا.

لا يغني عن الطبيب:

وأكدت الدكتورة البيشي أنه في حالة الشعور بمضاعفات متعبة في الإنفلونزا أو التهابات الحلق أو نزلات البرد فإن تناول العسل لا يكفي ولا يغني عن التوجه للطبيب إذ قد يصف الطبيب المعالج بعض الأدوية غير “المضادات الحيوية” ومنها شراب يحتوي على العسل والزعتر واللبلاب لفوائدهما في تطهير الصدر والحلق.

