الدكتور “النمر” يوضح الشروط الواجب توافرها خلال قياس الضغط

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أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الشروط الواجب توافرها خلال قياس ضغط الدم من أجل الحصول على قراءة سليمة. وبيّن النمر في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”، أنه يجب على مَن يجرى لهم قياس الضغط عدم التدخين قبلها بنحو 30 دقيقة على الأقل، وعدم تناول أي قهوة أو شاي خلال آخر 4 ساعات قبل القياس.





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