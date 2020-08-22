فيديو لشاب حاصل على ماجستير في أنظمة المعلومات بتقدير ممتاز من أمريكا ويعمل في بيع الشاي بأبها

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو نشره مواطن لشاب حاصل على مؤهل ماجستير في أنظمة المعلومات، ويعمل في بيع الشاي بمدينة أبها.

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وكان مواطن قد نشر مقطع فيديو للشاب عبد اللطيف جرفان وهو يعمل في بيع الشاي على طريق أبها – الخميس، وعرض خلاله شهادة الشاب التي حصل عليها في أنظمة المعلومات من أمريكا بتقدير ممتاز.

ورداً على المقطع طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية المواطن مصور المقطع بالتواصل معها على الحساب المخصص لخدمة العملاء لمعرفة بعض التفاصيل عن وضع الشاب لمعالجة وضعه.



