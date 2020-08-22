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تعهد بنك الرياض بتوظيف الشاب السعودي عبد اللطيف جرفان الذي ظهر في مقطع فيديو يبيع الشاي رغم حصوله على الماجستير في تقنية المعلومات بدرجة ممتاز من إحدى الجامعات الأمريكية.
وأكد بنك في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أنهم يبحثون عن شباب وشابات الوطن الطموحين، ويفتخرون بعزيمة وإصرار عبد اللطيف، وسيتم التواصل معه لتنسيق موعد مقابلة شخصية.
يُذكر أن الشاب متخصص في تقنية المعلومات ويبيع الشاي والكرك على طريق أبها – خميس مشيط.
كانت هذه تفاصيل خبر أحد البنوك يتعهد بتوظيف “بائع الشاي” الحاصل على ماجستير من جامعة أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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