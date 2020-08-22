بالصور.. «أمانة جدة» تعلن إنجاز 86% من محطة السلام لرفع مياه الأمطار

افتتاحها في أكتوبر المقبل
أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إنجاز 86% من محطة السلام لرفع مياه الأمطار، وهو المشروع الذي تمَّ البدء في تنفيذ في شوال 1440 هـ.
وذكرت أمانة جدة –عبر حابها على تويتر- أنَّ مشروع محطة السلام يأتي ضمن مشاريع أمانة جدة لتصريف مياه الأمطار، موضحة أنَّ موعد انتهاء أعمال المشروع سيكون في شهر أكتوبر المقبل.
من جهة أخرى، أعلنت أمانة جدة عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة (7600م2) بنطاق أبرق الرغامة، وذلك ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.
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