«الصحة» تشدد على أخذ تطعيمات الأطفال في موعدها

شددت وزارة الصحة على ضرورة الحرص على أخذ تطعيمات الأطفال في وقتها وعدم تأجيلها.

وذكر حساب «الصحة937» التابع للوزارة –عبر تويتر-، ردًا على عدة استفسارات بهذا الخصوص، أنَّه «يتم إعادة جدولة اللقاحات المتأخرة من قبل مركز الرعاية الصحية الأولية وفق آلية موضحة لديهم، لضمان حدوث التحصين المرجو من اللقاحات، كما أنّه ينبغي الحرص على أخذ التطعيمات في وقتها وعدم تأجيلها».

وكانت الوزارة ذكرت –في وقت سابق- أن تطعيم عمر الـ٩ أشهر يحتوي على لقاح الحصبة ولقاح الحمى الشوكية، وفي حال تجاوز عمر الطفل أخذ اللقاح، فإنه يتم إلغاء تطعيم الحصبة ويكتفى عنها بالتطعيم الثلاثي الفيروسي في عمر السنة، ويتم كذلك إعادة جدولة لقاح الحمى الشوكية للطفل.

Advertisements

وأشارت الوزارة إلى أنّه ينصح بعدم تأجيل أخذ اللقاحات الروتينية للأطفال، مع الحرص على أخذ موعد سابق للتقليل من وقت الانتظار داخل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى الالتزام بإرشادات الوقاية العامة وأهمها: «ترك مسافات بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين».

اقرأ أيضًا:

الصحة: أكملنا 60 يومًا دون تسجيل إصابة بفيروس «كورونا الشرق الأوسط»

بالفيديو.. تعرّف على آلية حجز موعد لتطعيم الأطفال من وزارة الصحة