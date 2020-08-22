«البنوك السعودية» تحذر من حسابات وهمية تستغل الباحثين عن عمل

عبر مواقع التواصل الاجتماعي
حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، المواطنين، من التعامل مع الحسابات الوهمية التي تستغل الباحثين عن عمل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت البنوك السعودية –عبر حسابها على تويتر-: «احذر التعامل مع الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل مستفيدي برامج (إعانة البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل) في التحديث الدوري، واستخدام البيانات الشخصية للمستفيد في عمليات غير نظامية».
وكانت البنوك السعودية حذرت –في وقت سابق- من أنَّ تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين بدافع المساعدة، قد يمتدّ ضرره إلى المساهمة بالدخول في عمليات غسل الأموال.
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