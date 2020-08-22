«حساب المواطن» يُجدد التذكير بـ 6 خطوات لإضافة تابع جديد

جدَّد برنامج حساب المواط تذكيره بالخطوات المطلوبة من المستفيد الرئيس، لإضافة تابع جديد في البرنامج.

ونشر البرنامج –عبر تويتر- إنفوجرافًا بين من خلاله أنَّ الخطوات تتضمن التالي:

1 ـ الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج (عن طريق رب الأسرة/ المستفيد الرئيس).

2 ـ الدخول إلى تفاصيل الطلب.

3 ـ الضغط على بيانات التابعين.

4 ـ الضغط على إضافة تابع.

5 ـ تعبئة بيانات التابع .

6 ـ الضغط على إضافة ثمَّ حفظ.

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يذكر أنَّ التسجيل في البرنامج متوقف مؤقتًا في الوقت الحالي، إلى أنَّ تتمَّ مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا؛ حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

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