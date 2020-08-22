«الجوازات» توضح موقف أصحاب تأشيرات «الخروج النهائي والعودة» المنتهية بسبب كورونا

أوضحت المديرية العامة للجوازات موقف أصحاب تأشيرة الخروج النهائي، والخروج والعودة، التي تنتهي خلال فترة التعليق بسبب جائحة كورونا.

وذكرت الجوازات –عبر حسابها على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «جارٍ التمديد آليًا لصلاحية تأشيرة الخروج النهائي، والخروج والعودة، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك تدريجيًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة».

ووجه أحد المقيمين استفسارًا مفاده أن فترة تمديد الخروج والعودة انتهت، فهل هناك تمديد مرة أخرى بشكل آلي، أم سيكون من خلال حساب الكفيل على (أبشر)؟.

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