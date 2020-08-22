«الحصيني» يتوقع حالة الأمطار والرياح على 7 مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء اليوم السبت وليلة الأحد، مشيرًا إلى هطول أمطار وهبوب رياح بمناطق عدة.
وقال الحصيني –عبر تويتر- إنّه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وأقصى جنوب الشرقية (الربع الخالي)، وكذلك على أجزاء من الإمارات وعُمان واليمن.
وأشار الحصيني إلى هبوب رياح من متوسطة لقوية، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وأقصى الشمالية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، تكونًا لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف».
وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط للرياح السطحية على مناطق «الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان».
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