نزار باهبري.. 10 معلومات لا تعرفها عن «طبيب كورونا» المتعافى

تصدر الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية، اليوم السبت، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» بعد إعلان تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونزار باهبري هو أحد الأطباء الذين اهتموا بتنفيذ مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين والمقيمين في المملكة حول خطورة فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه.

ورغم إصابة نزار باهبر بفيروس كورونا إلا أنَّه استمرَّ في توعية المواطنين عبر مقاطع مصورة ولم يمنعه عن ذلك سوى دخوله العناية المركز إثر تدهور حالته الصحية وارتفاع درجة حرارته لكن مستشفى سليمان الفقيه طمأنت الجمهور على استقرار حالته الصحية.

وفيما يلي نرصد 10 معلومات عن الدكتور نزار باهبري الحاصل على العديد من الدرجات العلمية والمناصب الطبية والحائز على العديد من الجوائز الدولية منها:

1- يعمل نزار باهبري مديرًا لقسم الطب الباطني في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، واستشاري الأمراض الباطنية والامراض المعدية.

2- في عام 1998 حصل نزار باهبري على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة الملك فيصل بالدمام.

3- درس نزار باهبري في جامعة جامعة كولومبيا البريطانية في كندا في 2007 وحصل على شهادة المجلس الأمريكي للطب الباطني.

4- حصل نزار باهبري على برنامج الزمالة من الكلية الملكية للأطباء في كندا عام 2008.

Advertisements

5- في عام 2010 حصل نزار باهبري على شهادة في الأمراض المعدية من قبل المجلس الأمريكي للطب الباطني.

6- في عام 2001 أصبح مدير فرع المنطقة الغربية، الجمعية السعودية لعلم الأحياء الدقيقة الطبية والأمراض المعدية.

7- حصل نزار باهبري على جائزة التميز من مكتب الملحق الثقافي السعودي في عام 2006 و2007 و2008.

8- حصل نزار باهبري على جائزة إيفلين في برنامج الطب الباطني بكلية الطب جامعة كولومبيا البريطانية.

9- عمل نزار باهبري كاستشاري في الطب الباطني والأمراض المعدية في قسم الأمراض الباطنية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة 2010-2013.

10- عمل مديرًا لخدمات البروتوكول ومدير الشؤون الأكاديمية والتدريب، بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، وفي عام 2014 كان زميل الكلية الأمريكية للأطباء.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. نزار باهبري يتعافى من كورونا.. ويعلن معاناته من حالة تصيب «1%» من المرضى

استشاري أمراض معدية لـ«عاجل»: النقاب والشماغ يؤديان دور الكمامة في الوقاية من «كورونا»