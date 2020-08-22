«الهيئة الملكية للعلا» تحدد موعد انطلاق مهرجان التمور

تمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة العلا، انطلاق مهرجان العلا للتمور في 2 أكتوبر القادم، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور ومحافظة العلا وبلدية العلا. وذكرت الهيئة الملكية للعلا –عبر تويتر- أنَّ مهرجان العلا للتمور يأتي ضمن مجموعة متكاملة من مسارات العمل المستهدفة لتطوير شامل للقطاع الزراعي العريق في العلا، عبر تمكين المزارعين من تطبيق أحدث الممارسات التسويقية لمحاصيلهم. وكذلك رفع كفاءة وجودة الإنتاج مما يسهم في تحسين العوائد المالية والأثر التنموي المستدام. Advertisements اقرأ أيضا: «البيئة» تسعى لإدراج التمور السعودية ضمن الفواكه ذات القيمة الغذائية الفائقة استعدادات بتبوك لجني محصول أكثر من مليون نخلة تضم 40 نوعًا من التمور

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