بالفيديو.. «المرور» يُعلق على مقطع القائد المتهور في حديقة الورود بـ«الذيبية»

أعلن المرور السعودي، القبض على قائد مركبة متهور، عرَّض حياة الأطفال والنساء للخطر في «الذيبية».

وذكر المرور –عبر حسابه على تويتر- ردًا على فيديو أرفقه أحد المواطنين للواقعة، بأنه تمَّ القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع مصور لقائد مركبة متهور أثار الرعب والفزع بين الأطفال والنساء بحديقة الورود في «الذيبية».

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