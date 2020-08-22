عرض حياة الأطفال للخطر
أعلن المرور السعودي، القبض على قائد مركبة متهور، عرَّض حياة الأطفال والنساء للخطر في «الذيبية».
وذكر المرور –عبر حسابه على تويتر- ردًا على فيديو أرفقه أحد المواطنين للواقعة، بأنه تمَّ القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع مصور لقائد مركبة متهور أثار الرعب والفزع بين الأطفال والنساء بحديقة الورود في «الذيبية».
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «المرور» يُعلق على مقطع القائد المتهور في حديقة الورود بـ«الذيبية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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