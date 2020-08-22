السعودية اليوم / حملات تفتيشية على المنشآت التجارية بمنطقة الباحة



الباحة 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

‏نفّذ مكتب العمل بمنطقة الباحة أمس حملات تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة بمختلف أنشطتها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقراراتها التشريعية المنظمة لسوق العمل.

‏وأسفرت الحملات التي أتت بالتزامن مع تطبيق القرار الوزاري لتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%, وشارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، عن ضبط مخالفات متعددة، وتم على أثرها اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

‏وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المكتب في مدن ومراكز وقرى الباحة ، بهدف التأكد من تطبيق ‏اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة عمل مثالية، لتحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني .

// انتهى //

13:29ت م

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