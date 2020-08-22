السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يوجّه بإطلاق حملة "من أجل الباحة"



الباحة 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بإطلاق حملة "من أجل الباحة", التي تهدف إلى نظافة المنتزهات والحدائق والمواقع الأثرية والسدود بمدينة الباحة ومحافظاتها, لتظهر المنطقة بحسنها وجمالها الطبيعي, وكذلك لزيادة الوعي لدى الأهالي والزوار.

وأوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران أن الحملة التي تنطلق غداً، تأتي بالتعاون مع المجلس, وأمانة المنطقة, وفرع وزارة المياه والبيئة والزراعة, وعدد من الإدارات الحكومية, والفرق التطوعية بالباحة, حيث أتت الحملة بالتزامن مع موسم الصيف وحالة الأمطار التي تشهدها المنطقة, واستغلال ذلك في إعادة تهيئة وتنظيف المواقع السياحية ليأنس الزائر بطبيعة الباحة في جو نقي ومواقع نظيفة تسر الناظرين.

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13:02ت م

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