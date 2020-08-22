السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنفذ 2081 جولة رقابية وتشعر 860 منشأة مخالفة



المدينة المنورة 3 محرم 1442هـ الموافق 22 أغسطس 2020م واس

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في الفرق الميدانية وبلدياتها الفرعية خلال الأسبوع الماضي 2081 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المدينة المنورة .

وأغلقت الأمانة خلال الجولات الرقابية 72 منشأة مخالفة وإشعار وإنذار 860 منشأة وإتلاف 7.325 كيلو جرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وسحب 297 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة، فيما نفذت الفرق الميدانية 35 جولة إصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة و423 جولة للنظافة والغسيل والتعقيم وتم رفع 10.872 أطنان من النفايات المنزلية بأحياء المدينة المنورة و37.157 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم .

كما قامت فرق الإصحاح البيئي والنظافة بأعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة، وذلك ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية من خلال الاتصال بمركز العمليات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية .

// انتهى //

12:51ت م

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